Wie kann ich verhindern, dass Milch aus meiner Philips Avent freihändigen (Hands-free) Milchpumpe ausläuft?

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Aus der Milchpumpe läuft möglicherweise Milch aus, weil die Brusthaube und der Becher nicht ordnungsgemäß zusammengesetzt wurden. Die Verbindung zwischen Brusthaube und Becher muss vollständig dicht und geschlossen sein.
Achten Sie beim Zusammensetzen darauf, dass der Rand vollständig über den Rand des Auffangbechers gerollt ist.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11R1. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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