Philips Support Wie verwende ich die elektronische Philips Avent freihändige (Hands-free) Milchpumpe?

Die korrekte Einrichtung und Verwendung der elektronischen Philips freihändigen (Hands-free) Milchpumpe ist wichtig für ein sicheres und komfortables Abpumpen mit effizienter Milchabgabe.

Nutzen Sie unsere hilfreichen Tools und Anleitungsvideos, um alles über die Handhabung zu erfahren – vom Zusammensetzen über das Abpumpen bis hin zur Reinigung und der Ermittlung der passenden Größe.

Abmessen der Brustwarzengröße Die Verwendung der richtigen Größe von Brusthauben und Einsätzen ist für ein komfortables, schmerzfreies Abpumpen mit optimaler Milchabgabe entscheidend. Sehen Sie sich das Video unten an oder probieren Sie unser digitales Tool zur Größenbestimmung aus, um zu erfahren, wie Sie die passende Größe finden. Richtiges Zusammensetzen Sehen Sie sich unsere Videoanleitung zum schnellen und einfachen Zusammensetzen der Milchpumpe an. Richtiges Auseinandernehmen Befolgen Sie diese Videoanleitung, um Ihre Milchpumpe auseinanderzunehmen. Überprüfen Ihrer Passform Bevor Sie mit dem Abpumpen beginnen, sehen Sie sich dieses Video an, um die Passform Ihrer Brusthauben oder Einsätze zu überprüfen. Verwenden Erfahren Sie, wie Sie mit der Milchpumpe komfortabel Milch abpumpen können. Reinigung und Desinfektion Erfahren Sie, wie Sie Ihre Milchpumpe sauber halten und sie für jedes Abpumpen einsatzbereit bleibt. Benötigen Sie weitere Hilfe? Wenn Sie weitere Hilfe bei der Verwendung Ihrer Milchpumpe benötigen, besuchen Sie die Produktseite und lesen Sie die Online-Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Philips Kundendienst in Ihrem Land.