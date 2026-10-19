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Philips Support

Wie verwende ich die elektronische Philips Avent freihändige (Hands-free) Milchpumpe?

Die korrekte Einrichtung und Verwendung der elektronischen Philips freihändigen (Hands-free) Milchpumpe ist wichtig für ein sicheres und komfortables Abpumpen mit effizienter Milchabgabe.

Nutzen Sie unsere hilfreichen Tools und Anleitungsvideos, um alles über die Handhabung zu erfahren – vom Zusammensetzen über das Abpumpen bis hin zur Reinigung und der Ermittlung der passenden Größe.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF543/11, SCD553/11, SCF532/11. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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