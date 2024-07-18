Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Während des Herstellungsprozesses fügt Philips dem rotierenden Metallstift unter dem Schneidelement vieler Haarschneider, Multigroomer und Bartschneider etwas weißes Schmierfett zu.
Dieses Schmierfett ist vorgesehen und soll den Stift während der gesamten Lebensdauer des Produkts schmieren.
Bitte beachten Sie:
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HC5721/15, HC5722/15, HC5733/15. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Warum enthält mein Philips Groomer/Trimmer/Haarschneider weißes Schmierfett?
Wo finde ich die Modell- oder Seriennummer meines Philips Groomer oder Haarschneiders?
Kann ich mit meinem Philips Pflege- oder Beauty-Produkt verreisen?
Wie kann ich einen Aufsatz meines Philips Groomer anbringen/abnehmen?
Warum ist kein Adapter im Lieferumfang des Produkts enthalten?
Was kann ich zum Aufladen meiner Philips Produkte mit USB-Ladefunktion verwenden?