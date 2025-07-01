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So nutze ich das Menü meines kabellosen Philips Staubsaugers 7000/8000

Um herauszufinden, was Sie über das Menü auf dem Display Ihres kabellosen Philips Staubsaugers 7000 oder 8000 tun können, sehen Sie sich das Video unten an (0:00–1:03). Hinweis: Der Titel des Videos enthält die 8000er Serie, gilt jedoch für die 7000er Serie, die über dasselbe Menü verfügt.
 

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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