So nutze ich das Menü meines kabellosen Philips Staubsaugers 7000/8000

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Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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