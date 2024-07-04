Ist der Wasserbehälter meines Philips HomeRun Saugroboters spülmaschinenfest?

Da die Wasserbehälter der Series 2000 und 2100 etwas anders sind, finden Sie nachfolgend entsprechende Schritte für Ihr Modell.

Die nachfolgenden Schritte gelten für die Reinigung des Wasserbehälters für XU2000 Modelle:

Drücken Sie die Entriegelungstaste des Wasserbehälters und schieben Sie ihn aus dem Roboter (siehe Abb. 1A).

Entfernen Sie den Staubbehälter aus dem Wasserbehälter (siehe Abb. 1B).

Spülen Sie den Wasserbehälter mit Leitungswasser aus und trocknen Sie die Außenseite des Wasserbehälters mit einem Tuch (siehe Abb. 1C). Hinweis: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

Lassen Sie die Verschlusskappe des Wasserbehälters geöffnet und trocknen Sie die Innenseite an der Luft.

Setzen Sie den Staubbehälter wieder in den Wasserbehälter ein (siehe Abb. 1D).

Füllen Sie den Wasserbehälter und setzen Sie in wieder ein (siehe Abb. 1E).



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Außenseite des Wasserbehälters trocken ist und verwenden Sie keine Reinigungsmittel.



Sehen Sie sich das Video Ihres Robotermodells an, um Schritt-für-Schritt-Wartungsinformationen zu erhalten.





Die nachfolgenden Schritte gelten für die Reinigung des Wasserbehälters für XU2100 Modelle (mit Station):

Drücken Sie die Entriegelungstaste des Wasserbehälters und schieben Sie ihn aus dem Roboter (siehe Abb. 2A).

Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters. (siehe Abb. 2B).

Spülen Sie den Wasserbehälter mit Leitungswasser aus und trocknen Sie die Außenseite des Wasserbehälters mit einem Tuch (siehe Abb. 2C-2D-2E). Hinweis: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

Lassen Sie die Verschlusskappe des Wasserbehälters geöffnet und trocknen Sie die Innenseite an der Luft.