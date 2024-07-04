Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XU2100/20, XU2000/10, XU2000/20. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Wie funktioniert das Erstellen und Verwalten von Karten in meiner Philips HomeRun App?
Ist der Wasserbehälter meines Philips HomeRun Saugroboters spülmaschinenfest?
Wie und wann muss der Staubbeutel meines Philips HomeRun Saugroboters ausgetauscht werden?
Wie reinige ich meinen Philips HomeRun Saugroboter?