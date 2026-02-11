Philips Support Wie kann ich den Kammaufsatz an meinem Philips Trimmer für die Bikinizone befestigen?

Sie können den Aufsatz für die Bikinizone verwenden, um die Bikinizone zu trimmen und verschiedene Styles zu kreieren. Sie können auch den Kammaufsatz für die Bikinizone anbringen, um die Haare auf eine Länge von 3 mm zu bringen.

Hinweis: Falls sich die Schneideeinheit vom Aufsatz für die Bikinizone gelöst hat, können Sie sie wieder einsetzen. Drücken Sie die Schneideeinheit auf den Trimmeraufsatz, bis sie hörbar einrastet.

Wenn Sie das Gerät im Intimbereich (Außen- und Innenseite der äußeren Schamlippen) verwenden, verwenden Sie den Trimmeraufsatz immer mit dem Kammaufsatz.

So befestigen Sie den Kammaufsatz (Abbildung 1):

Richten Sie die Aussparung auf eine Seite des Kamms in die Vertiefung am Trimmeraufsatz aus. Drücken Sie den Kamm auf den Trimmeraufsatz, bis die Aussparung auf der anderen Seite des Kamms in die Aussparung auf der anderen Seite des Trimmeraufsatzes einrastet. Wenn er richtig befestigt wird, hören Sie, wie der Kamm einrastet.

So entfernen Sie den Kammaufsatz (Abbildung 2):

Platzieren Sie auf einer Seite des Kamms einen Fingernagel zwischen dem Kamm und dem Trimmeraufsatz. Ziehen Sie mithilfe Ihres Fingernagels, bis sich der Kamm vom Trimmeraufsatz löst. Ziehen Sie nicht an der Rückseite oder den Zähnen des Kamms, um diesen zu entfernen.