Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Sie können den Aufsatz für die Bikinizone verwenden, um die Bikinizone zu trimmen und verschiedene Styles zu kreieren. Sie können auch den Kammaufsatz für die Bikinizone anbringen, um die Haare auf eine Länge von 3 mm zu bringen.
Hinweis: Falls sich die Schneideeinheit vom Aufsatz für die Bikinizone gelöst hat, können Sie sie wieder einsetzen. Drücken Sie die Schneideeinheit auf den Trimmeraufsatz, bis sie hörbar einrastet.
Wenn Sie das Gerät im Intimbereich (Außen- und Innenseite der äußeren Schamlippen) verwenden, verwenden Sie den Trimmeraufsatz immer mit dem Kammaufsatz.
So befestigen Sie den Kammaufsatz (Abbildung 1):
So entfernen Sie den Kammaufsatz (Abbildung 2):
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRE729/00, BRE738/00, BRE749/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Wie kann ich den Kammaufsatz an meinem Philips Trimmer für die Bikinizone befestigen?
Kann ich meine Haut vor der Haarentfernung peelen?
Wie ändere ich die Geschwindigkeitsstufen an meinem Philips Epilierer?
Wie verwende ich den ProGuide-Aufsatz?
Wie verwende ich die Aufsätze und Zubehörteile meines Epilierers?
Wo ist die Modell- und Seriennummer meines Philips Epilierers?
Wie lade ich meinen Philips Epilierer?