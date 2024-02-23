Philips Support Welche Geräte kann ich mit der Philips OneBlade App verbinden?

Um eine Verbindung zur Philips OneBlade App herzustellen und alle Funktionen freizuschalten, benötigen Sie einen verbundenen Philips OneBlade 360. Informationen dazu, ob Ihr OneBlade über eine Bluetooth-Verbindung verfügt, finden Sie im Benutzerhandbuch. Wenn Bluetooth nicht ausdrücklich erwähnt wird, verfügt Ihr Modell nicht über Bluetooth und Ihr OneBlade kann nicht mit der App verbunden werden.



Auch wenn nur der OneBlade mit Bluetooth-Verbindung mit der App verbunden werden kann, stehen Tipps, Anleitungen und Informationen für alle Philips OneBlade Modelle zur Verfügung. Fügen Sie Ihre Geräte (über Bluetooth-Verbindung oder nicht) in der App hinzu, um relevante Funktionen und Informationen freizuschalten.