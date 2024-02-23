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Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: QP2724/31 , QP6652/30 , QP2834/20 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Welche Geräte kann ich mit der Philips OneBlade App verbinden?
Wie sehe ich die volle Aufladung des Philips OneBlade?
Kann ich meinen Philips OneBlade verwenden, wenn er an eine Steckdose angeschlossen ist?
Kann ich einen beliebigen USB-Adapter zum Aufladen meines Philips OneBlade verwenden?
Warum dauert das Aufladen meines Geräts länger als erwartet?