Philips Support Wie kann ich meine Daten in der Philips OneBlade App löschen oder exportieren?

Benutzer der Philips OneBlade App können ihre Kontodaten löschen oder einen Export anfordern, indem sie den Profilbereich der App besuchen und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.



Wenn Sie einen Export Ihrer Daten angefordert haben, warten Sie, bis Sie diesen erhalten haben, bevor Sie Ihr Philips Konto löschen.



Ausführliche Informationen zur Verwaltung Ihrer Daten finden Sie in unseren Datenschutzrichtlinien.