Philips Support Wie kann ich mein Philips Konto in der Philips OneBlade App löschen?

Benutzer der Philips OneBlade App können ihre Philips Konten löschen, indem sie im Profil der App den Abschnitt "Daten" aufrufen und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.



Alternativ können Sie Ihr Konto löschen, indem Sie sich über einen Internetbrowser bei der Philips Website anmelden und im Profilbereich "Mein Konto löschen" auswählen.



Unabhängig davon, wie Sie sich entscheiden, wird die Löschung Ihres Kontos innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet.



Bitte beachten Sie, dass Sie beim Löschen Ihres Philips Kontos auch alle damit verbundenen Daten löschen, einschließlich des Rasierverlaufs und aller anderen mit dem Konto verbundenen Informationen. Das gilt auch für die Daten auf Philips.com und anderen Philips Apps.