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Können die Wasserbehälter des Philips AquaTrio Staubsaugers in der Spülmaschine gereinigt werden?

Die Wasserbehälter (und der Staubbehälter – nur AquaTrio 9000 Serie) Ihres Philips AquaTrio Staubsaugers sind nicht spülmaschinenfest. In unserem Artikel unten erfahren Sie, wie Sie diese Teile reinigen.

AquaTrio 9000

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XW7110/01, XW9383/01R1, XW9385/01. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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