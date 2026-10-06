Philips Support Können die Wasserbehälter des Philips AquaTrio Staubsaugers in der Spülmaschine gereinigt werden?

Die Wasserbehälter (und der Staubbehälter – nur AquaTrio 9000 Serie) Ihres Philips AquaTrio Staubsaugers sind nicht spülmaschinenfest. In unserem Artikel unten erfahren Sie, wie Sie diese Teile reinigen.

1. AquaTrio Serie 7000 Sie können beide Wasserbehälter unter dem Wasserhahn reinigen, einschließlich des Nassfilters, der sich im Schmutzwasserbehälter befindet.



Lassen Sie den Deckel des Schmutzwasserbehälters und das dazugehörige Wasserdurchflusselement vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Wenn beide Elemente vollständig trocken sind, können Sie den Deckel wieder auf den Schmutzwasserbehälter setzen und diesen wieder in das Gerät einsetzen.



Bitte verwenden Sie nach jedem Reinigungsvorgang die Autoclean-Funktion.



Sehen Sie sich unser Video an, um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung der Wasserbehälter zu erhalten. 2. AquaTrio Serie 9000 – nur Saugfunktion Der Staubbehälter des Philips AquaTrio Staubsaugers der Serie 9000 ist nicht spülmaschinenfest.



Um eine optimale Leistung zu erzielen, reinigen Sie den Staubbehälter jedes Mal, wenn Sie ihn entleeren, und befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Entfernen Sie das Filtergehäuse einschließlich des Schaumstofffilters (siehe Abbildung 1).

2. Leeren Sie den Staubbehälter in einen Abfallbehälter (siehe Abbildung 2) aus.

3. Spülen Sie die Innenseite des Staubbehälters und die Zyklonkammer unter fließendem Wasser (siehe Abbildung 3).

Hinweis: Reigen Sie den Staubbehälter nicht in der Spülmaschine!

4. Warten Sie, bis der Staubbehälter und die Zyklonkammer vollständig getrocknet sind (siehe Abbildung 4).

5. Bringen Sie das Filtergehäuse mit dem Schaumstofffilter wieder an, wenn der Staubbehälter vollständig getrocknet ist (siehe Abbildung 5).

6. Verbinden Sie das 3-in-1-Handgerät wieder mit dem Staubbehälter (siehe Abbildung 6).

Hinweis: Verbinden Sie das 3-in-1-Handgerät nicht ohne die Filterhalterung mit dem Schaumstofffilter mit dem Staubbehälter.

2.1 AquaTrio Serie 9000 – Saug- und Wischfunktion Die Wasserbehälter des Philips AquaTrio Staubsaugers der Serie 9000 sind nicht spülmaschinenfest.



Sie können beide Wasserbehälter unter dem Wasserhahn reinigen, einschließlich des Wasserdurchflusselements und des Deckels des Schmutzwasserbehälters (siehe Abb. 1). Lassen Sie den Deckel des Schmutzwasserbehälters und das dazugehörige Wasserdurchflusselement vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder in den Schmutzwasserbehälter einsetzen (siehe Abbildung 2). Wenn beide Komponenten vollständig trocken sind, können Sie den Deckel wieder auf den Schmutzwasserbehälter setzen und in das Gerät einsetzen (siehe Abbildung 3).



Nutzen Sie nach jedem Reinigungsvorgang die automatische Reinigungsfunktion.



Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.



