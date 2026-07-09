Philips Support Was geschieht, wenn mein OneBlade Club-Gerät kaputtgeht oder beschädigt ist?

Wenn Ihr Philips OneBlade 360 defekt ist, können Sie auf der Philips Website eine Reparatur oder den Austausch beantragen. Tritt der Defekt während der Abonnementfrist auf, ist die Reparatur oder der Austausch in der Regel kostenlos.



Wenn das Gerät während des Abonnementzeitraums verloren geht, gestohlen oder aufgrund unsachgemäßer Verwendung beschädigt wird, kann Ihnen der volle Verkaufspreis in Rechnung gestellt werden.