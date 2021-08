Die Zahnbürste wird mit dem neuen A3 Premium All-in-One Bürstenkopf geliefert.



Wie der Name schon sagt, ist es das einzige, was Sie brauchen, um sauberere, weißere Zähne und gesünderes Zahnfleisch zu erhalten. Mit unserem stets besten Bürstenkopf müssen Sie nicht zwischen anderen Bürstenköpfen wechseln, um eine umfassende Pflege zu erhalten.



Sonicare 9900 Prestige ist auch kompatibel mit

: Philips Sonicare Bürstenköpfen (A3, C3, C2, C1, G3, G2, W3, W, S, I, Kids)



Diese elektrische Sonicare Zahnbürste ist nicht mit den folgenden Zahnbürstenköpfen kompatibel:

Philips One, E-Serie (Essence Schraubkappe), PowerUP (Akku).