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Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX9992/42, HX9992/44, HX9992/45. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Wie funktioniert der BrushPacer bei meiner Philips Sonicare Prestige Zahnbürste?
Wie verbinde ich meine Sonicare 9900 Prestige Zahnbürste mit der Sonicare App?
Wie kann ich den Akku meiner Sonicare 9900 Prestige Zahnbürste sicher entsorgen?
Wie funktioniert die Putzanleitung in der Sonicare App?
Wie funktioniert die Sonicare 9900 Prestige mit der App?
Kann ich die Sonicare 9900 Prestige trotz Zahnspange/Zahnersatz nutzen?
Kann ich die Sonicare App mit der Apple Health-App synchronisieren?
In welchen Ländern ist die Sonicare App verfügbar?
Wie lade ich das Handstück meiner meinen Sonicare 9900 Prestige auf der Ladestation auf?
Wie viele Tasten befinden sich auf meiner Sonicare 9900 Prestige?
Welche Geräte sind mit der Sonicare App/Sonicare For Kids App kompatibel?
Kann ich die Philips Sonicare Zahnbürste unter der Dusche verwenden?
Welcher Bürstenkopf passt zu meiner Sonicare Zahnbürste?
Wie aktiviere oder deaktiviere ich den Drucksensor meiner Sonicare?
Was bedeuten die Symbole auf meiner Sonicare Zahnbürste?
Welche Putzmodi gibt es für meine Sonicare Zahnbürste?
Ist der Akku meiner Sonicare Zahnbürste austauschbar?
Wie lade ich meine Sonicare Zahnbürste?
Wie registriere ich meine Sonicare Zahnbürste?
Wie ändere ich die Intensitätsstufen meiner Sonicare Zahnbürste?
Wie funktioniert das Feedback des Drucksensors bei meiner Sonicare Zahnbürste?
Wie soll ich meine Philips Sonicare Zahnbürste reinigen?
Wie verbinde ich meine Zahnbürste mit der Sonicare App?
Wie putze ich meine Zähne mit der Sonicare App?