Lehnen Sie sich leicht nach vorn, wenn Sie die Pumpe von der Brust abnehmen.

Wenn am Ende der Abpumpsitzung die von der Brust abgepumpte Milchmenge abnimmt, , nimmt auch der Druck der aus dem Sauger austretenden Milch ab. Dadurch fließt die Milch nicht mehr so weit in das Kissen wie zu Beginn der Sitzung. Um zu vermeiden, dass kostbare Milch aus dem Kissen heraustropft, wenn Sie es von der Brust nehmen, lehnen sie sich leicht nach vorne. Dadurch wird sichergestellt, dass der Rest der Milch in die richtige Richtung fließt und nicht im Kissen bleibt. Sie können diese Milch dann vorsichtig in die Flasche gießen, nachdem Sie das Pumpengehäuse von der Flasche abgenommen haben.