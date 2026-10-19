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Muss ich den Gummistöpsel aus meiner Philips Airfryer Pfanne entfernen?

Nein, Sie müssen ihn nicht entfernen, da er den Korb des Philips Airfryer an Ort und Stelle hält. Falls Sie ihn verloren haben, können Sie ihn über den Philips Online-Shop bestellen oder sich an Ihr örtliches Service-Center wenden.

Muss ich den Gummistöpsel aus meiner Philips Airfryer Pfanne entfernen?

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HD9270/70R1, HD9280/60R1, HD9252/90R1. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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