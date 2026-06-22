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Wie entferne ich die weiße/braune Flecken auf der Heizplatte meines Philips Avent Sterilisators?

Die weißen/braunen Flecken sind Kalk. Er bildet sich in Geräten, weil die Rückstände von Mineralien, die natürlicherweise in Wasser enthalten sind, nicht verdampfen können, wenn das Wasser erhitzt wird. Je härter das Wasser, desto schneller bildet sich Kalk. Auch wenn Kalk an sich nicht schädlich ist, so ist er doch unansehnlich, schwer zu reinigen und kann den Betrieb von Geräten verschlechtern oder deren Komponenten schädigen, wenn er sich absetzt. Es wird empfohlen, den Sterilisator mindestens alle 2 Wochen zu entkalken, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Befolgen Sie die Anweisungen unten, um Ihr Gerät ordnungsgemäß zu entkalken.

Wie entferne ich die weiße/braune Flecken auf der Heizplatte meines Philips Avent Sterilisators?

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF293/02 , SCF291/00 , SCF291/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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