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Was ist der Unterschied zwischen den Power-Flosser-Düsen?

Je nach Modell des Power-Flossers wird Ihr Gerät mit einer oder mehreren der folgenden Düsen geliefert:

Düsen -ID

F1

F2

F3

Name der Düse:

Standard

Komfort

Quad-Stream

Vorteil

Mit Wasserstrahl, um Ablagerungen und Plaque zu entfernen.

Weiche Gummidüse für Komfort und einfache Positionierung für empfindliches Zahnfleisch

Weiche Gummidüse, die Wasser in einen kreuzförmigen Strahl ausstößt, für eine sanfte Plaque-Entfernung und eine mühelose, gründliche Reinigung.


 

Was ist der Unterschied zwischen den Power-Flosser-Düsen?

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX3333/23, HX3072/00, HX3333/24. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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