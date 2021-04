Der Filter ist verstopft

Wenn der Filter Ihres Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max verschmutzt ist, kann dies die Leistung Ihres kabellosen Staubsaugers beeinträchtigen.



Um eine optimale Reinigungsleistung zu erzielen, führen Sie die folgenden Schritte zur Reinigung des Filters aus:



1. Entfernen Sie den Staubbehälter vom Gerät.

2. Nehmen Sie den Filter, der sich unter dem Staubbehälter befindet, heraus.

Hinweis: Dieser Filter besteht aus einem normalen Filter und einem Schaumfilter. Der normale Filter kann nicht gewaschen werden. Der Schaumstoffteil kann mit Wasser gereinigt werden.

3. Nehmen Sie den Schaumfilter vom normalen Filter ab.

4. Waschen Sie den Schaumfilter mit Wasser, und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Hinweis: Der Schaumfilter muss vollständig trocken sein, bevor Sie ihn wieder in den Staubsauger einsetzen.

5. Reinigen Sie den normalen Filter, indem Sie darauf klopfen.

6. Setzen Sie den normalen Filter und den Schaumfilter zusammen, und setzen Sie den Filter dann wieder an seiner Position am Staubbehälter ein.