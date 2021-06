Bevor Sie den Philips Groomer zum ersten Mal verwenden, stellen Sie sicher, dass er vollständig aufgeladen ist. Bei Geräten mit Ni-MH-Akku beträgt die normale Ladezeit 1 Stunde. Wir empfehlen jedoch, ihn beim ersten Mal 3 Stunden lang aufzuladen. Je nach Modell verfügt Ihr Groomer möglicherweise über eine Ladekontrollanzeige im Display. Wenn diese Anzeige anzeigt, dass der Akku fast leer ist, laden Sie den Groomer auf. Wenn er über keine Akkuanzeige verfügt, sollte das Gerät aufgeladen werden, sobald es langsamer als üblich funktioniert oder wenn Sie mit der Trimmergeschwindigkeit nicht mehr zufrieden sind. Ein vollständig aufgeladener Groomer kann mehrfach verwendet werden, bevor er wieder aufgeladen werden muss. Hinweis: Die Anweisungen zum Aufladen des Groomers können je nach Modell variieren. Bestimmte Anweisungen zum Aufladen finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.

Wenn Sie sehr dichtes oder langes Kopf- und/oder Barthaar haben, ist für den Philips Groomer mehr Leistung beim Trimmen oder Schneiden nötig. In diesem Fall wird der Akku des Groomers schneller leer als üblich. Verwende einen vollständig aufgeladenen Groomer, um sicherzustellen, dass Du über ausreichend Akku für eine vollständige Rasur verfügst.

Die Schneideeinheit des Groomers ist verschmutzt

Der Groomer muss regelmäßig gereinigt werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Haare oder Schmutz können im Gerät stecken bleiben und die Leistung beeinträchtigen.



Vor der Reinigung Ihres Groomers müssen Sie herausfinden, ob er nass gereinigt werden darf oder nur für die trockene Reinigung geeignet ist.



Abwaschbare Groomer

Diese sind mit einem aufgedruckten Wasserhahn- oder Duschsymbol versehen. Um diese Geräte zu reinigen, müssen die Aufsätze und die Schneideeinheit abgenommen und der darunterliegende Bereich mit Wasser gereinigt werden.

Verwende keine Seifen oder Reinigungsmittel, da diese das Schutzfett auf dem Schneidegerät entfernen und die Leistung dadurch beeinträchtigt werden kann. Waschen und trocknen Sie die Aufsätze separat, bevor Sie sie wieder am Groomer anbringen.



Nicht abwaschbare Groomer

Diese Geräte sind mit einem durchkreuzten Wasserhahnsymbol versehen. Diese Geräte können nicht mit Wasser gereinigt werden. Wenn Sie die Aufsätze entfernen, reinigen Sie den darunterliegenden Bereich mit der im Lieferumfang enthaltenen kleinen Bürste, oder verwenden Sie ein Wattestäbchen.



Nicht waschbare Groomer mit abwaschbaren Aufsätzen

Einige Philips Trimmer sind nicht abwaschbar, die Aufsätze können jedoch gereinigt werden. Um diese Aufsätze zu reinigen, nimmst du die Aufsätze vom Gerät ab. Vergewissere dich, dass die Aufsätze vollständig trocken sind, bevor Du sie wieder auf den Groomer setzt.

Sieh Dir das folgende Anleitungsvideo an, um zu erfahren, wie Du solche Geräte reinigst.



Weitere detaillierte Anweisungen speziell für Ihr Modell finden Sie in der Bedienungsanleitung.