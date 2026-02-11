ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Support-Homepage

Philips Support

Wie ändere ich die Geschwindigkeitsstufen an meinem Philips Epilierer?

Es stehen zwei Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung. Sie können die Drehzahl reduzieren oder erhöhen, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken oder den Schieber für die Geschwindigkeitsstufe nach oben schieben. 

Wenn Sie den Ein-/Ausschalter einmal drücken, startet der Philips Epilierer den Betrieb mit hoher Geschwindigkeit (Stufe II). Wenn Sie den Ein-/Ausschalter erneut drücken, wechselt die Geschwindigkeit zu einer niedrigeren Stufe (Stufe I). Wenn Sie den Ein-/Ausschalter ein drittes Mal drücken, schaltet sich der Epilierer aus.

Wie ändere ich die Geschwindigkeitsstufen an meinem Philips Epilierer?

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRE708/00, BRE749/00, BRE738/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage