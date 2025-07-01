Wie unterscheiden sich die Philips Lumea-Aufsätze?

Der Aufsatz für das Gesicht hat ein kleines, flaches Design und das kleinste Fenster für eine präzise Behandlung unterhalb der Wangenknochen. Außerdem verfügt er über einen zusätzlichen integrierten Rotfilter für Gesichtsbehandlungen unterhalb der Wangenknochen.

Hinweis: Verwenden Sie Lumea nicht am Hals oder im Gesicht von Männern. Die Haare in diesen Bereichen sind anders beschaffen.