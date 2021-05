Schalten Sie Ihre Zahnbürste ein, indem Sie sie entweder aus dem Ladegerät herausnehmen oder indem Sie die Modus-Taste drücken. Die Leuchten am Handstück werden aktiviert und zeigen an, dass die Zahnbürste eingeschaltet ist.

Bluetooth ist nicht eingeschaltet/keine Kopplung möglich

Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet ist, bevor Sie die Sonicare App öffnen. Wenn es nicht eingeschaltet ist, rufen Sie die Einstellungen auf Ihrem Smartphone auf, und aktivieren Sie Bluetooth.



Wenn die Verbindung weiterhin nicht hergestellt wird, versuchen Sie, das Bluetooth-Netzwerk auf Ihrem Smartphone zurückzusetzen. Befolgen Sie die nächsten Schritten, um die Cache-Daten auf Ihrem Android-Gerät oder iPhone zu leeren:



Löschen der Bluetooth-Cache-Daten unter Android

1. Navigieren Sie zu den Einstellungen.

2. Wählen Sie "Application Manager" (Anwendungsmanager) aus.

3. Drücken Sie auf "More" (Mehr) bzw. die 3 Punkte in der rechten oberen Ecke.

4. Wählen Sie "Show system apps" (System-Apps anzeigen) aus.

5. Wählen Sie "Bluetooth" oder "Bluetooth share" (Bluetooth-Freigabe) aus.

6. Wählen Sie "Storage" (Speicher) aus.

7. Tippen Sie auf "Clear Cache" (Cache leeren).

8. Starten Sie Ihr Telefon neu.

9. Versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen, indem Sie die Schritte in der Sonicare App befolgen.



Löschen der Bluetooth-Cache-Daten unter iOS

1. Navigieren Sie zu den Einstellungen.

2. Wählen Sie "Bluetooth" aus.

3. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.

4. Tippen Sie unter "My devices" (Meine Geräte) auf das Info-Symbol neben der Zahnbürste.

5. Wählen Sie "Forget this device" (Dieses Gerät entfernen) aus.

6. Versuchen Sie erneut, das Gerät anhand der Schritte in der Sonicare App zu verbinden