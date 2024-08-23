Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?

Verfärbungen treten in der Regel auf, wenn Ihre Philips Avent Teile mit Lebensmitteln in Berührung kommen, die Farbstoffe oder künstliche Färbemittel enthalten, wie z. B. Tomatensauce und bestimmte grüne Gemüsesorten.



Um Verfärbungen zu vermeiden, halten Sie die Teile während der Reinigung, Desinfektion und Lagerung fern von Lebensmitteln, Behältern und anderen Gegenständen, die Lebensmittelreste enthalten.



Verfärbungen werden auch durch Reste aus vorherigen Wasch-/Reinigungsvorgängen, bestimmte Reinigungsmittel, direkte Sonneneinstrahlung und Kalkablagerungen aus dem Waschen der Teile in hartem Wasser verursacht.



Bitte befolgen Sie die empfohlenen Anweisungen zur Reinigung, Desinfektion und Lagerung Ihres Philips Avent Produkts, um Verfärbungen zu vermeiden.