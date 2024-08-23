Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF094/02 , SCF087/24 , SCF349/55 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?
Ich habe Neuigkeiten über Schnuller und BPA gelesen – wie überprüfen Sie, dass Philips Avent Schnuller BPA-frei sind?
Wie entferne ich Wasser aus einem Philips Avent Schnuller?
Ist mein Philips Avent Produkt BPA- und BPS-frei?
Was sind die Unterschiede zwischen den Philips Avent Schnullern?