Wie überprüfe ich die Sicherheit meines Philips Avent Schnullers

Es wird empfohlen, den Schnuller für optimale Sicherheit und Hygiene alle vier Wochen zu ersetzen. Der Schnuller sollte schon früher ersetzt werden, wenn er beschädigt ist. Ersetzen Sie den Philips Avent Schnuller, wenn er beschädigt ist. Anweisungen zur Überprüfung:

Überprüfen Sie den Schnuller vor jedem Gebrauch Ziehen Sie alle Teile des Schnullers in alle Richtungen, um zu prüfen, ob Anzeichen von Abnutzung vorliegen Stellen Sie sicher, dass der Schnuller keine Risse aufweist

Ein verfärbter Schnuller kann unbedenklich verwendet werden und schadet Ihrem Baby nicht, vorausgesetzt, der Schnuller ist in gutem Zustand.