Philips Support Sind Philips Avent Schnuller für eine gesunde Mundentwicklung sicher?

Ja, alle Philips Avent Schnuller sind sicher.



Unsere Schnuller sind weich, und der kleine Sauger lässt sich leicht zusammendrücken. Er passt sich an die Zunge und den Gaumen des Babys an. Die Form des Schnullers verteilt den Druck gleichmäßig auf den Kiefer, die Zähne und das Zahnfleisch des Babys.

Alle Philips Avent Schnuller werden unabhängig von der Oral Health Foundation zertifiziert.

Die Oral Health Foundation prüft Mundpflegeprodukte für Verbraucher, um sicherzustellen, dass die Aussagen der Hersteller klinisch belegt und nicht übertrieben sind. Weitere Informationen finden Sie hier.

Die Form unterstützt die richtigen Bewegungen der Mundmuskulatur, die für die Entwicklung einer deutlichen Aussprache wichtig sind. Der Sauger passt sich anatomisch dem Mund des Babys an und trägt dazu bei, den Druck zwischen Zunge und Gaumen zu verringern.