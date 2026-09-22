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Welches Wasser darf ich für meinen Philips AquaTrio Staubsauger verwenden?

Um herauszufinden, ob Sie warmes/destilliertes Wasser oder einen Bodenreiniger für Ihr Philips AquaTrio Staubsaugermodell verwenden können, sehen Sie sich die Abbildung unten an und lesen Sie die Informationen in unserem Artikel durch.

AquaTrio Modelle

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XW9384/01 , XW7110/01 , XW9383/01R1 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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