Achten Sie immer darauf, dass der Wasserbehälter Ihres Philips Nass-Staubsaugers mit dem Mikrofasertuch gerade nach oben oder gerade nach unten gehalten wird. Wenn Sie den Wasserbehälter anders positionieren, könnte das Wasser schnell durch den Streifen unten am Wasserbehälter fließen.

Der Streifen ist nicht richtig unten am Wassertank angebracht

Überprüfen Sie den Streifen und stellen Sie sicher, dass er ordnungsgemäß in der Platte unten am Wasserbehälter Ihres Philips Nass-Staubsaugers eingesetzt ist.



