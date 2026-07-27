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Warum ist zwischen dem Bürstenkopf und dem Handstück eine Lücke?

Ein kleiner Spalt zwischen dem Bürstenkopf und dem Handstück der Zahnbürste ist normal und notwendig. Der Bürstenkopf muss sich bewegen können, um die richtige Menge an Vibrationen zu erzeugen. 

Spalt am Sonicare Bürstenkopf

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX9216/89 , HX8311/15 , HX9213/85 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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