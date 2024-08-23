Wie lange sollte der Akku meiner Sonicare Zahnbürste halten?

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Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX3689/44 , HX3689/43 , HX3792/12 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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