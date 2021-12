So erreichen Sie 2022 Ihre langfristigen Ziele

Ganz gleich, was Ihre Ziele für 2022 sind, die Festlegung des Unterschieds zwischen kurz- und langfristigen Zielen ist der Schlüssel, um diese Ziele zu erreichen. Warum? Weil es Ihnen Klarheit darüber gibt, welche Maßnahmen Sie ergreifen sollten und welche Energie Sie dafür haben, am Ball zu bleiben. Wenn Sie sich auf eine Reise begeben möchten, legen Sie in der Regel zunächst das Ziel fest. In diesem Fall stellt Ihr Ziel ein langfristiges Ziel dar. Alle Schritte, die Sie für dieses Ziel unternehmen, stellen Ihre kurzfristigen Ziele dar.

Alles, was Sie sofort oder in naher Zukunft erreichen können, wird als kurzfristiges Ziel eingestuft – Sie könnten es sogar als monatliches Ziel bezeichnen. Alles, was etwas länger dauert, z. B. mehr als ein Jahr, wird als langfristiges Ziel eingestuft. Langfristige Ziele erfordern Planung, nehmen mehr Zeit in Anspruch und sind in der Regel schwieriger zu erreichen. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Festlegung langfristiger Ziele dazu beiträgt, Ihre Leistung zu verbessern und das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Kurzfristige Ziele sind großartig, aber langfristige Ziele sind diejenigen, die wirklich einen Unterschied machen.