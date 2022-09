Was Sie bei Akne essen oder trinken sollten:

Omega-3-Fettsäuren Genau wie bei trockener Haut kann eine ausreichende Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren auch bei Akne positive Auswirkungen haben. Bei Frauen sind dafür etwa 2 Gramm ALA (Alpha-Linolensäure, die bekannteste Omega-3-Fettsäure) pro Tag nötig, bei Männern 3 Gramm. Sie können Omega 3 über Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, aber diese gesunden Fette sind auch ausreichend in Nahrungsmitteln vorhanden. Beispielsweise in Lachs, Makrele, Hering und Forelle. Es gibt jedoch auch pflanzliche Quellen wie Avocado, Walnüsse und Sonnenblumenkerne. Probiotika Unterschätzen Sie niemals Ihren Darm. Dieses mehrere Meter lange System spielt eine wichtige Rolle für Ihre mentale, physische und dermatologische Gesundheit. Was braucht es für einen gesunden Darm? Eine gesunde Vielfalt an Bakterien. Sie können Ihren Körper unterstützen, indem Sie Probiotika einnehmen, zum Beispiel in Form eines Nahrungsergänzungsmittels. Vor der Einnahme von Probiotika sollten Sie immer mit Ihrem Arzt oder Ernährungsberater sprechen. Vitamin A, D, E und Zink Wir müssen Ihnen wahrscheinlich nicht erklären, dass Vitamine und Mineralien wichtig für Sie sind. Für eine gesunde Haut sollten Sie sich insbesondere auf die Vitamine A, D und E sowie Zink konzentrieren. Vitamin A findet sich in Fleisch (insbesondere Leber), Fleischprodukten, Fisch, Milchprodukten, Eigelb und als Zusatz in Margarine. Vitamin D erhalten Sie über die Sonne, aus fettem Fisch und Margarine sowie fettarmer Margarine (als Zusatz). Vitamin E findet sich in Sonnenblumenöl, fettarmer Margarine, Margarine, Brot, Getreideprodukten, Nüssen, Samen, Gemüse und Obst. Zink erhalten Sie über Fleisch, Käse, Getreideprodukte, Nüsse und Meeresfrüchte wie Garnelen und Muscheln.