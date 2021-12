Heiße Duschen sind das erste, was wir uns nach einem langen Tag in der Kälte zu Hause wünschen. Wussten Sie jedoch, dass sehr heiße Duschen mit einer Wassertemperatur von über 40 °C zu schweren Irritationen führen können? Dies geschieht, wenn heißes Wasser die natürlichen Öle aus Ihrem Körper entfernt und somit austrocknet.

Heizungen sind eine häufige Ursache für trockene Haut, da sie bei längerem Gebrauch die Feuchtigkeit in Ihrem Zuhause reduzieren. Niedrige Luftfeuchtigkeit in Ihrem Zuhause in Kombination mit geringen Außentemperaturen schafft eine perfekte Umgebung für Hautirritationen. Egal, ob Sie über längere Zeit ein zentrales Heizsystem oder Raumheizgeräte verwenden, Sie laufen Gefahr, Ihre Haut zu stark auszutrocknen. Ziehen Sie also einen zusätzlichen Pullover an, und Ihre Haut wird es Ihnen später danken!