Vitamin D



Das so genannte "Sonnenvitamin" kann vom Menschen über die Nahrung aufgenommen werden und – bei Sonneneinwirkung – auch vom Körper hergestellt werden. Wissen Sie, wie viel Vitamin D Sie pro Tag benötigen? Wenn Ihr Vitamin D-Spiegel niedrig ist, sollten Sie jeden Tag in die Sonne gehen. Und achten Sie darauf, Lebensmittel wie Thunfisch, Lachs, Käse und Eigelb zu verzehren, die reich an Vitamin D sind.