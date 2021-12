Bislang wurde kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Haarfärbe- und Dauerwellenchemikalien und fetalen Schäden. In Tierversuchen wurde jedoch nachgewiesen, dass diese Chemikalien Krebs und genetische Störungen verursachen, wenn sie in hohen Dosierungen (50-mal höher als bei Salonbehandlungen) verwendet werden.

Während der Schwangerschaft ist es allgemein ratsam, unnötige Chemikalien zu vermeiden, insbesondere wenn sie durch die Kopfhaut in den Blutstrom absorbiert werden könnten. Es gibt jedoch keinen Nachweis dafür, dass Strähnchen oder eine Dauerwelle Schäden verursachen und viele Frauen setzen die gewohnten Friseurbehandlungen auch während der Schwangerschaft fort. Was halten wir davon? Tun Sie, was für Sie am besten ist.