So versorgen Sie sich und Ihr Baby während der Schwangerschaft

Während der Schwangerschaft benötigen Sie mehr Protein und Kalzium in Ihrer Ernährung, um Gewebe und Knochen Ihres Babys zu stärken, und Folsäure kann dazu beitragen, Ihr Baby vor Geburtsfehlern zu schützen. Auch Eisen ist wichtig, da es Zellen helfen kann, Sauerstoff zu Ihrem Baby zu transportieren. Wenn Sie all das berücksichtigen möchten, könnten Sie die folgenden Arten von Lebensmitteln in Ihre Ernährung während der Schwangerschaft einbeziehen.

Getreide-/Vollkornprodukte

Vollkornbrot und Getreide können den Körper nicht nur Folsäure und Eisen liefern, sondern im Vergleich zu Weißbrot und Reis auch mehr Ballaststoffe. Vollkornprodukte wie brauner Reis, Vollkornnudeln, Haferflocken und Vollkornbrot sind alle empfehlenswert.