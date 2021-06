Antworten auf Ihre 10 Fragen zum Stillen

9. Ich werde bald wieder arbeiten. Kann ich dann noch stillen?

Ja, bei der Arbeit kann man selbstverständlich noch stillen! Wenn Sie nicht da sein können, können Sie Ihrem Baby dennoch weiterhin alle Vorteile der Muttermilch geben, indem Sie vorher Milch abpumpen. Sie müssen die Milch mindestens so oft abpumpen, wie Sie Ihr Baby normalerweise füttern, um Ihre Milchversorgung aufrechtzuerhalten. Versuchen Sie auch, mindestens ein paar Wochen vor der Rückkehr zur Arbeit mit dem Abpumpen zu beginnen. So bauen Sie einen Vorrat an abgepumpter Milch auf. Wenn es um die Wahl einer Pumpe geht, werden Sie feststellen, dass eine Elektrische Doppel-Milchpumpe die höchste Effizienz bietet, während eine manuelle Pumpe die tragbarste Option für unterwegs ist. Sobald Sie Ihre Milch abgepumpt haben, sollten Sie sie sofort in Vorratsbehältern kühlen oder einfrieren.

