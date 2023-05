30 Jahre Erfahrung mit Avent

Wenn es eine Sache gibt, das wir in den vergangenen Jahren von Babys gelernt haben, dann dass es die kleinen Dinge sind, auf die es ankommt. Zum Beispiel die Weichheit des Saugers auf dem Fläschchen, der sich mehr nach der Mama anfühlt, oder die wohltuende Form des Beruhigungssaugers. Als Edward und Celia Atkin im 1984 Eltern wurden, hatten Sie Schwierigkeiten, ihr Baby mit einem Fläschchen zu füttern. Die Sauger waren zu lang, zu hart und zu dünn und die schmalen Fläschchen konnten nur schwer gefüllt werden und kippten schnell um. Edward hat dann seine jahrelange Erfahrung in der Konstruktion und Produktion angewandt, und sowohl den Sauger als auch das Fläschchen neu konzipiert. Das Avent Fläschchen, das Millionen von Eltern weltweit kennen und sich darauf verlassen, war geboren. Edwards erster Schritt war der Entwurf eines Fläschchens, das nicht nur einen breiteren Hals hat, sodass es nicht nur einfacher zu befüllen, sondern auch einfacher zu halten und zu verwenden ist. Der wahre Durchbruch kam jedoch mit dem Entwurf des Saugers. Dank der jahrelangen Arbeit in der Gummifabrik seines Vaters war Edward in der Lage, den weltweit ersten Sauger herzustellen, der aus vollständig geruchs- und geschmacklosem Silikon bestand, und mit dem das Füttern für die Babys einfacher und angenehmer wurde. Mit der von Edward konzipierten Kombination aus Avent Fläschchen und Sauger wurden seit sie 1984 auf den Markt kamen, für die Fütterung von Neugeborenen neue Maßstäbe gesetzt. Die Konstruktion, die so naturnah wie möglich war und das einzigartige Belüftungssystem, das heute in Bezug auf die Reduzierung der Anzahl von Koliken bei Neugeborenen klinisch erprobt ist. Diese Durchdachtheit bis ins kleinste Detail ist es, was Philips Avent von anderen unterscheidet. Dadurch dass wir Müttern und Gesundheitsexperten kontinuierlich zuhören, konnten wir Produkte entwickeln, die von der Natur inspiriert werden und für das Wohlergehen Ihres Babys – und Ihren Seelenfrieden – wirklich einen Unterschied machen, und das seit 1984.