Lässt sich mit Philips Kaffeevollautomaten verbinden

Zwei Philips Kaffeevollautomaten sind mit der Coffee+ App verbunden für noch mehr Komfort. Kreieren Sie Ihren persönlichen Kaffee sofort und per Fernzugriff. Steuern Sie Ihre Maschine überall in Ihrem Zuhause in Echtzeit. Erhalten Sie Wartungs-Updates direkt in Ihrer App. Erfahren Sie, welche Maschinen verbunden werden können