Wurden Sie schon einmal vom entgegenkommenden Verkehr während der Fahrt geblendet? Die meisten von uns haben diesen unangenehmen Moment erlebt, in dem wir von hellem Licht geblendet werden, gefolgt von einigen Sekunden in denen sich unsere Augen anpassen müssen. In dieser Folge befassen wir uns mit dem wichtigen Thema "Sichere Beleuchtung" und wie wir mit einer LED-Retrofit-Lampe sicher fahren. Nicht nur für uns, sondern auch für andere!