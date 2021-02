Philips hat in Österreich eine lange Tradition. 1926 fasste der niederländische Konzern mit einer Vertriebsgesellschaft Fuß. Heute ist Österreich für Philips nicht nur ein interessanter Markt, sondern ein wichtiger Hightech-Standort mit Kompetenzzentren von globaler Bedeutung. Philips beschäftigt in Österreich rund 503 Mitarbeiter und ist in die Sparten Healthcare und Consumer Lifestyle aufgegliedert. Ihre Zentrale hat die Philips Austria GmbH im 12. Wiener Gemeindebezirk.