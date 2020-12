Innovationsstandort Klagenfurt

Phi­lips Kla­gen­furt ist nicht nur ein star­ker Part­ner in Sa­chen In­no­va­ti­on, son­dern auch, wenn es dar­um geht, hoch­kom­ple­xe Ge­rä­te­tei­le und Kom­po­nen­ten in auf­wän­di­gen Ver­fah­ren her­zu­stel­len. Da­zu ge­hö­ren zum Bei­spiel Epi­lier- und Ra­sie­r­ele­men­te im Be­reich Be­au­ty, aber auch mil­li­me­ter­dün­ne, hoch­prä­zi­se Schnei­d­ele­men­te, die der Kon­su­ment in den Phi­lips Her­ren­ra­sie­rern und Bart­schnei­dern wie­der­fin­det.



Auch die Zahn­ge­sund­heit als Ba­sis für das ge­sam­te Wohl­be­fin­den stellt ei­nen Tä­tig­keits­be­reich in Kla­gen­furt dar. Hier wer­den die An­triebs­ein­hei­ten und al­le da­für er­for­der­li­chen Ein­zel­tei­le für Philips Sonicare Einsteiger-Zahnbürsten sowie die Bürstenköpfe Diamond Clean und Adaptive Clean für den Weltmarkt produziert.