Grenzüberschreitende Übertragung

Ihre persönlichen Daten werden gegebenenfalls in Ländern gespeichert oder verarbeitet, in denen wir ansässig sind oder Serviceanbieter beauftragen. Durch Nutzung der Services stimmen Sie zur (möglichen) Übertragung von Daten in Länder außerhalb des Landes zu, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, in welchen andere Datenschutzgesetze als in Ihrem Land gelten können. Unter bestimmten Umständen können Gerichte, Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden oder Sicherheitsbehörden in diesen anderen Ländern dazu berechtigt sein, auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen.