Philips 2-in-1-Kombigerät reinigt und befeuchtet die Luft Zuhause und im Büro

Wien – Gesunde Luft Zuhause und im Büro ist im Frühling besonders für Pollen-Allergiker eine Herausforderung – immerhin verbringen wir bis zu 80 Prozent des Tages in geschlossenen Räumen. Der Philips Luftreiniger und – befeuchter (2in1 Kombigerät) filtert effektiv alle Arten von Allergenen (Pollen, Hausstaubmilben & Tierhaarallergene) und befreit die Luft zusätzlich von Schadstoffen wie Rauch, Feinstaub, Viren, Bakterien, Gasen und Gerüchen. Im Winter sorgt das Kombigerät zusätzlich für eine optimale und gesunde Luftfeuchtigkeit.

Philips Luftreiniger sind durch die Europäische Stiftung für Allergieforschung als besonders allergikerfreundlich zertifiziert.

Luftreinigung

Bei dem Philips Luftreiniger AC4080/10 kommt mit der VitaShield IPS-Luftreinigungs­technologie modernste deutsche Filtertechnologie zum Einsatz. Der Kombifilter, dessen feine Struktur selbst ultrafeine Partikel bis 20 Nanometer1 entfernt, vereint einen HEPA-Filter (Mikrofaser) mit einer speziell verarbeiteten Aktivkohleschicht. Das Modell filtert (Fein-) Staub, Pollen, Bakterien, Viren und sogar Formaldehyd (Gas) zu über 99 Prozent. Ein Sensor überwacht ständig die Luftqualität und zeigt diese mit LED-Lichtsignalen an: Blau für gut, Violett für OK und Rot für schlecht. Neben drei individuell anpassbaren Geschwindigkeitsstufen bietet der AC4080/10 einen Leise-Modus für die Nachtruhe. Das Modell misst automatisch die Qualität der Innenraumluft und startet bei Bedarf die Reinigung. Manuell kann eine höhere Empfindlichkeitsstufe gewählt werden, dann filtert der Luftreiniger mehr Schadstoffe aus der Luft. Ebenso lässt sich die Geschwindigkeit des Lüfters auf bis zu 210.000 l/h anpassen.

Luftbefeuchtung

Die Luftbefeuchterfunktion bietet ein fortschrittliches Verdunstungssystem mit NanoCloud-Technologie. Ungesunde, trockene Luft wird angesaugt und lädt sich über einen hocheffizienten Filter natürlich mit Feuchtigkeit auf. Verschmutzungen wie Kalk, Bakterien und große Partikel werden vom Filter zurückgehalten und nicht an die Raumluft abgegeben. Saubere Luft mit 99 Prozent geringerem Bakterienausstoß2 wird aus dem Luftbefeuchter in konstanter Geschwindigkeit in 360 Grad an den Raum abgegeben. Je nach Wunsch können 40, 50 oder 60 Prozent Luftfeuchtigkeit ausgewählt werden. Eine blinkende Anzeige informiert darüber, wenn Wasser nachgefüllt werden muss. Der Tank kann dazu bequem seitlich herausgezogen werden.

Philips 2-in-1-Kombigerät AC4080/10

VitaShield IPS-Luftreinigungstechnologie

Kombinierter HEPA- und Aktivkohlefilter mit deutscher Filtertechnologie

Entfernt (Fein)-Staub, Pollen, Bakterien, Viren, Formaldehyd (Gas) zu über 99 Prozent

Entfernt selbst ultrafeine Partikel bis 20 Nanometer

NanoCloud-Luftbefeuchtungstechnologie

99 Prozent geringerer Bakterienausstoß als Ultraschall-Luftbefeuchter

Zwei Sensoren messen Luftqualität und Luftfeuchtigkeit

LED-Signal zur Anzeige der Luftqualität

3-stufige Einstellung der Luftfeuchtigkeit (40/50/60 Prozent)

4-stufige Einstellung der Lüftergeschwindigkeit (inkl. Schlafmodus)

Automatikmodus steuert das Gerät je nach Einstellung selbstständig

Leicht programmierbarer 1/4/8 Stunden-Timer

Geräuschpegel im Ruhemodus: 36 dB

Stromverbrauch maximal 60 Watt

Farbe: Weiß/Hellbraun

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 399,99 Euro

Ab April 2015 im ausgewählten Fachhandel erhältlich

