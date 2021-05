Die neue Philips Sonicare 9900 Prestige Schallzahnbürste mit SenseIQ Technologie

Hamburg – Innovative Technologie macht das Leben einfacher. Wenn dabei auch auf unsere persönlichen Bedürfnisse und eine hochwertige Optik eingegangen wird, ist das Luxusgefühl komplett. Die neue Philips Sonicare 9900 Prestige vereint in einer elektrischen Schallzahnbürste Fortschritt, Intelligenz und personalisierte Funktionen mit exklusivem Design. Die SenseIQ Technologie der neuen Zahnbürste analysiert während des Putzens neben den Bewegungen auch den Druck, den die Nutzer auf die Zähne ausüben und passt sich automatisch für eine schonende Reinigung an. In Kombination mit der Philips Sonicare App, die für die neuen Modelle überarbeitet wurde, werden die eigenen Putzgewohnheiten in Echtzeit verfolgt und personalisierte Tipps für eine bessere Reinigung bereitgestellt. Der Premium All-in-One Bürstenkopf bietet alles in einem: Plaque-Entfernung, weißere Zähne und Zahnfleischpflege. Damit ist die Sonicare 9900 Prestige die fortschrittlichste elektrische Zahnbürste, die Philips je auf den Markt gebracht hat.

„Mithilfe von künstlicher Intelligenz bringt die Sonicare Prestige unsere Mundhygiene aufs nächste Level. Vergessen wir zum Beispiel regelmäßig die Backenzähne beim Putzen, erkennt das die Sonicare sofort und die App zeigt, an welcher Stelle wir nochmals putzen müssen“, so Christian von Perger, Marketing Manager Oral Healthcare bei Philips. „Aber auch wenn wir ohne App putzen und das Handy nicht zur Hand haben, wird unser Putzfortschritt in der App gespeichert. So gehen keine Daten verloren und wir können unsere Entwicklung von überall aus einsehen.“