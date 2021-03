Digitales Patientenmanagement in der Radiologie: Philips und openDoctor schließen Partnerschaft

1 Feng A, Elias J, Hart K, Roberts P, Laskowski K. Automated Patient Navigation Platform Increases Referral Conversion for Surgical Consultations. iproc 2018;4(2):e11802. doi: 10.2196/11802

2 Solonowicz O, Stier M et al.: Digital Navigation Improves No-Show Rates and Bowel Preparation Quality for Patients Undergoing Colonoscopy: A Randomized Controlled Quality Improvement Study. J Clin Gastroenterol. 2021 Jan 20. doi: 10.1097/MCG.0000000000001497. Epub ahead of print. PMID: 33471486

3 Ma Y, Zeiger J, McKee S et al.: Double-blinded randomized controlled trial to evaluate a multimedia surgical care tour in improving patient satisfaction and knowledge after functional endoscopic sinus surgery. International forum of allergy & rhinology. 2019;9(3):286-291. doi: 10.1002/alr.22233