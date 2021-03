Hamburg – Erst saugen, dann wischen und anschließend noch Zeit zum Trocknen einplanen – das Reinigen von Fußböden kann in ein recht aufwändiges Unterfangen ausarten. Deutlich einfacher und effektiver geht es mit dem neuen Philips SpeedPro Max Aqua Plus, der in einem Schritt gleichzeitig saugt und wischt. Wie er das schafft? Mithilfe seiner innovativen Aqua-Düse, die dafür sorgt, dass in jede Richtung immer zuerst gesaugt und dann gewischt wird. Dabei werden Staub, Schmutz und klebrige Flecken sowie 99 Prozent der Bakterien entfernt.1 Dank des ausdauernden Akkubetriebs säubert der elegante Helfer die Böden der ganzen Wohnung oder des gesamten Hauses2 in einem Durchgang – ganz ohne Umstecken des Kabels oder Wechsel des Arbeitsgeräts. Für die Trockenreinigung, wie zum Beispiel auf Teppichböden, kommt die zusätzliche 360-Grad LED-Saugdüse zum Einsatz. Kleine Brotbrösel auf dem Frühstückstisch erfasst der abnehmbare Handsauger. Der Philips SpeedPro Max Aqua Plus kommt im April auf den Markt.

„Wir alle wünschen uns saubere Böden, aber das tägliche Leben hinterlässt nun einmal seine Spuren. Mal sind es die schmutzigen Schuhe der Kinder, matschige Hundepfoten oder ein missglücktes Backexperiment. Egal ob Staub, Brösel oder Flecken, der Philips SpeedPro Max Aqua Plus ist ein echter Allrounder. Die 2-in-1 Aqua-Düse macht die Reinigung so schnell und einfach, dass man sich über kleine Missgeschicke keine Gedanken mehr zu machen braucht. Mit dem Wissen, dass in einem Schritt wieder alles sauber ist, lebt es sich gleich viel entspannter“, so Andreas Schelter, Marketing Manager FloorCare bei Philips.