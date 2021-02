– Sonne, Meer und luftige Sommerkleidung wecken unsere Sehnsucht auf den nächsten großen Ausflug. Philips bringt im März den Steamer 3000 auf den Markt, mit dem Kleider, Blusen, Hemden & Co. nach einer Aufheizzeit von nur ca. 30 Sekunden und ohne Bügelbrett aufgefrischt und geglättet werden. Durch sein „Fliegengewicht“ von 650 Gramm, das Aufbewahrungsetui und seinen klappbaren Griff ist er der perfekte Begleiter für unterwegs. Aber auch, wenn es in der Früh wieder einmal schnell gehen muss, ist der Steamer 3000 jederzeit zur Stelle und entfernt zudem Gerüche und Bakterien.„Wer kennt den Moment nicht, wenn man ein besonderes Kleidungsstück aus der Tasche fischt und es so gar nicht mehr aussieht wie beim Einpacken“, so Leonie Donges, Marketing Manager Garment Care bei Philips. „Mit dem kompakten Steamer 3000, der in jeder Tasche seinen Platz findet, kommt in dieser Situation keine Panik mehr auf. Der abnehmbare Wasserbehälter mit 120 Milliliter reicht aus, um ein ganzes Outfit entspannt zu glätten, ohne nachzufüllen.“