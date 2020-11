Wien – Immer mehr Menschen sind von Allergien betroffen[1], Tendenz steigend. Lästige Hauptakteure sind hier Pollen, Hausstaubmilben, Schimmelsporen, Viren und Bakterien. Sie lauern draußen und drinnen und sind mittlerweile das ganze Jahr über aktiv. Die Pollenflugsaison startet früher und dauert länger[2], alltägliche Tätigkeiten wie kochen, putzen und das Spielen mit Haustieren setzen Allergene und Luftschadstoffe zuhause frei. Hier setzt die Philips Luftreiniger Serie 3000 an, die Anfang 2020 auf den Markt kommt. Neben ihrer stilvollen Optik in zeitlosem Grau/Weiß mit edler Stoffapplikation, besticht sie durch ihre Leistung: Der integrierte Stufensensor erkennt die drei Hauptbelastungen für die Luft in Innenräumen: Allergene, Feinstaub und schädliche Gase. Der innovative Stufensensor scannt permanent 1.000 Mal pro Sekunde unsichtbare Schadstoffe in der Luft und erkennt selbst kleinste Veränderungen in der Luftqualität.

„Gerade das Zuhause sollte der Ort sein, an dem wir befreit durchatmen können. Doch viele wissen nicht, dass die Luft in geschlossenen Räumen oft bis zu fünfmal mehr belastet ist als im Freien”, so Sonja Gindl, Marketing Lead Personal Health bei Philips Austria. „Ein Luftreiniger kann hier deutliche Erleichterung bieten, dank der „Clean Home+“ App lässt sich unser neuestes Modell schon von unterwegs aus aktivieren. Zudem kann er sogar unangenehme Gerüche neutralisieren“, so Gindl weiter.