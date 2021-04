Philips erweitert sein Angebot im Bereich Population Health Management durch die Akquisition von VitalHealth

Hamburg – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) gibt die Übernahme von VitalHealth, einem führenden Anbieter cloudbasierter Population Health Management-Lösungen, bekannt. Produkte und Services von VitalHealth, zum Beispiel für die vernetzte Versorgung, werden von mehr als 100 Gesundheitsdienstleistern in vielen Ländern der Welt eingesetzt, darunter die USA, Indien, China, Schweden, Deutschland, Belgien und die Niederlande. Das Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden wurde 2006 von der Mayo Clinic, USA, und der Noaber Foundation gegründet und beschäftigt rund 200 Angestellte. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht kommuniziert.

„Diese strategische Akquisition ist eine hervorragende Ergänzung unseres Angebots im Bereich Population Health Management. Sie unterstreicht unser Engagement, integrierte Lösungen für Leistungserbringer und Patienten zu bieten, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern“, sagt Carla Kriwet, Chief Business Leader Connected Care & Health Informatics Businesses bei Royal Philips. „Als Pionier in der Entwicklung von Population Health Management-Lösungen unterstützen wir Leistungserbringer, Kostenträger und andere Akteure des Gesundheitssystems bei der Neuausrichtung des Gesundheitsmarktes hin zu Value Based Healthcare. Mit VitalHealth stärken wir unser Angebot in den Bereichen Versorgungs- und Outcome-Management sowie Patienteninformation.

„Wir freuen uns sehr, ein Teil von Philips zu werden”, erklärt Laurens van der Tang, CEO von VitalHealth. „Denn damit kommen wir unserem Ziel einen großen Schritt näher: bessere Gesundheit für Millionen von Menschen weltweit. Unsere digitalen Gesundheitslösungen ergänzen sich sehr gut mit denen von Philips. Zusammen haben wir das Potential, der weltweit führende Anbieter für Population Health Management zu werden. Für die Kunden und Mitarbeiter von VitalHealth ist das eine überaus positive Entwicklung.“

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels sowie knapper finanzieller und personeller Ressourcen wird es immer wichtiger, neue Wege in der Gesundheitsversorgung zu bestreiten. Unter Population Health Management versteht man den proaktiven Ansatz, die Gesundheit großer Patientengruppen zu verbessern und gleichzeitig die Versorgungskosten zu reduzieren. Dazu gehört auch die Zusammenführung von Patientendaten aus verschiedenen Quellen und IT-Systemen. Zum Einsatz kommen außerdem intelligente Analysetools, um den genauen Versorgungsbedarf der Patienten zu erkennen, sowie Methoden zur besseren Navigation und Koordination im Gesundheitswesen. Nicht zuletzt liegt ein wichtiger Fokus auf der Mitarbeit der Patienten. Sie müssen aktiv in die Versorgung einbezogen werden, um Behandlungsergebnisse zu verbessern. Philips versteht Gesundheit ganzheitlich als integrierten Prozess über alle Phasen des Health Continuums: von einem gesunden Lebensstil und Prävention über Diagnose und Therapie bis hin zur Versorgung zu Hause. Vor diesem Hintergrund arbeitet Philips intensiv daran, seine Angebote im Bereich Population Health Management weiter auszubauen.

Forward-looking statements

